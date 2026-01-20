إعلان

المبعوث الأمريكي بسوريا: لا نرغب في وجود عسكري طويل الأمد بدمشق

كتب : محمد جعفر

06:26 م 20/01/2026

المبعوث الأمريكي توم برّاك

قال المبعوث الأمريكي توم برّاك اليوم الثلاثاء، إن دمشق الآن عازمة ومهيأة لتولي المسؤوليات الأمنية، بما في ذلك السيطرة على مراكز احتجاز تنظيم الدولة الإسلامية ومعسكراته في سوريا.

وذكر في منشور على منصة إكس "أكبر فرصة للأكراد في سوريا الآن تكمن في المرحلة الانتقالية ما بعد الأسد في ظل الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع".

وأضاف المبعوث الأمريكي أن الولايات المتحدة لا ترغب في وجود عسكري طويل الأمد في سوريا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعطي الأولوية لهزيمة فلول تنظيم الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية بسوريا.

