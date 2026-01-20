الرئيس السابق للناتو: انتهى زمن تملق ترامب وعلى أوروبا الرد بقوة

كتب- محمود الطوخي

دعا أندرس فوج راسموسن الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أوروبا إلى الرد بقوة اقتصاديا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.

وأكد راسموسن في تصريحات لوكالة "رويترز" على هامش منتدى دافوس، أن وقت التملق قد انتهى وأنه لا يجدي نفعا مع رئيس لا يحترم إلا القوة.

واعتبر راسموسن أن إصرار ترامب على شراء "جرينلاند" يمثل أكبر تحد للناتو منذ تأسيسه، محذرا من أن مستقبل الحلف "على المحك".

واقترح راسموسن، تفعيل أداة مكافحة الإكراه التابعة للاتحاد الأوروبي المعروفة بـ"البازوكا" للرد على الضغوط الأمريكية.

وطرح راسموسن خطة من ثلاث نقاط لنزع فتيل الأزمة، تتضمن تحديث اتفاقية 1951 لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في جرينلاند، إبرام اتفاق استثماري للتعدين، واتفاق لمنع الاستثمارات الصينية والروسية.

وكان ترامب راسل رئيس وزراء النرويج، مدعيا أنه قدم للناتو أكثر من أي شخص آخر، مطالبا الحلف بـ"فعل شيء" من أجل واشنطن في إشارة لملف جرينلاند.