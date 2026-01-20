إعلان

الدنمارك: أوروبا ستضطر للرد في حال اندلاع حرب تجارية

كتب : مصراوي

06:34 م 20/01/2026

رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن الثلاثاء، إن أوروبا لن يكون أمامها خيار سوى الرد إذا اندلعت حرب تجارية، وذلك عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تعارض خططه للاستحواذ على جرينلاند.

وقالت فريدريكسن أمام البرلمان الدنماركي خلال جلسة أسئلة وأجوبة "كأوروبا، إذا بدأ أي طرف حربا تجارية ضدنا - وهو أمر لا أنصح به إطلاقا - علينا بالطبع أن نرد. نحن مجبرون على ذلك". وأضافت "لم نسع يوما إلى أي نزاع".

وأكدت رئيسة وزراء الدنمارك، أنها لن تتخلى عن جزيرة جرينلاند.

وفي وقت سابق، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء بردّ "صارم" على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بشأن جرينلاند وزيادة التعرفات الجمركية.

وقالت "لاين" من على منصة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "نحن نعتبر الشعب الأمريكي ليس حليفا لنا فحسب، بل صديقا أيضا. أما دفعُنا إلى دوامة من التوتر فلن يفيد إلا الخصوم الذين نحن عازمون جميعا على ردعهم".

كما تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، العمل مع الولايات المتحدة على "تعزيز الأمن في القطب الشمالي".

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، بزيادة كبيرة للاستثمارات الأوروبية في جرينلاند والعمل مع الولايات المتحدة على "تعزيز الأمن في القطب الشمالي".

وقالت لاين "نعمل على زيادة ضخمة في الاستثمارات الأوروبية في جرينلاند"، وذلك في كلمة ألقتها من منبر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من دون أن تذكر أي أرقام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدنمارك أوروبا الحرب التجارية ميتي فريدريكسن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"شهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "كنت عايز أتجوز أختها"
حوادث وقضايا

"شهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "كنت عايز أتجوز أختها"
تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره
حوادث وقضايا

تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره
النهاية الرسمية لـ "سبوبة المطار".. الحكومة تُغلق ثغرة تهريب الهواتف
أخبار مصر

النهاية الرسمية لـ "سبوبة المطار".. الحكومة تُغلق ثغرة تهريب الهواتف

توفيق عكاشة: انخفاض أسعار النفط أكبر خسائر الخليج حال سقوط طهران (فيديو)
أخبار مصر

توفيق عكاشة: انخفاض أسعار النفط أكبر خسائر الخليج حال سقوط طهران (فيديو)
بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
أخبار السيارات

بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الإيجار القديم على "أبواب البريد": غموض حول السكن البديل
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج