الدنمارك: أوروبا ستضطر للرد في حال اندلاع حرب تجارية

وكالات

قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن الثلاثاء، إن أوروبا لن يكون أمامها خيار سوى الرد إذا اندلعت حرب تجارية، وذلك عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تعارض خططه للاستحواذ على جرينلاند.

وقالت فريدريكسن أمام البرلمان الدنماركي خلال جلسة أسئلة وأجوبة "كأوروبا، إذا بدأ أي طرف حربا تجارية ضدنا - وهو أمر لا أنصح به إطلاقا - علينا بالطبع أن نرد. نحن مجبرون على ذلك". وأضافت "لم نسع يوما إلى أي نزاع".

وأكدت رئيسة وزراء الدنمارك، أنها لن تتخلى عن جزيرة جرينلاند.

وفي وقت سابق، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء بردّ "صارم" على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بشأن جرينلاند وزيادة التعرفات الجمركية.

وقالت "لاين" من على منصة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "نحن نعتبر الشعب الأمريكي ليس حليفا لنا فحسب، بل صديقا أيضا. أما دفعُنا إلى دوامة من التوتر فلن يفيد إلا الخصوم الذين نحن عازمون جميعا على ردعهم".

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، بزيادة كبيرة للاستثمارات الأوروبية في جرينلاند والعمل مع الولايات المتحدة على "تعزيز الأمن في القطب الشمالي".

وقالت لاين "نعمل على زيادة ضخمة في الاستثمارات الأوروبية في جرينلاند"، وذلك في كلمة ألقتها من منبر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من دون أن تذكر أي أرقام.