وزيران: أوكرانيا بحاجة إلى 700 مليار دولار كمساعدات للجيش

وكالات

ستكون هناك حاجة إلى عدة مئات من مليارات الدولارات كمساعدات على مدى السنوات العشر القادمة للحفاظ على الجيش الأوكراني، وفقا لوزيرين أوكرانيين.

وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني تاراس كاتشكا، المسؤول عن التكامل مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي(ناتو)، في حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الثلاثاء، إنه إذا لم يتغير سلوك روسيا العدواني تجاه أوروبا والعالم، فإن التكلفة ستصل إلى "700 مليار دولار".

ووفقا لوزير الاقتصاد الأوكراني أوليكسي سوبوليف، فإن المبلغ يشير إلى الإنفاق الدفاعي غير المنصوص عليه في الميزانية الأوكرانية، لذا سيتعين توفيره من مكان آخر. وقد قدر الإنفاق الدفاعي الأوكراني المدرج في الميزانية على مدى السنوات العشر القادمة بنحو 500 مليار دولار.

وتتصدى أوكرانيا للغزو الروسي بمساعدة أجنبية منذ ما يقرب من أربع سنوات، ووفقا لحسابات معهد كيل للاقتصاد العالمي، فقد تم توفير مساعدات عسكرية تزيد قيمتها عن 234 مليار دولار للبلاد حتى الآن.