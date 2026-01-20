إعلان

وزيران: أوكرانيا بحاجة إلى 700 مليار دولار كمساعدات للجيش

كتب : مصراوي

06:21 م 20/01/2026

الجيش الأوكراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

ستكون هناك حاجة إلى عدة مئات من مليارات الدولارات كمساعدات على مدى السنوات العشر القادمة للحفاظ على الجيش الأوكراني، وفقا لوزيرين أوكرانيين.

وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني تاراس كاتشكا، المسؤول عن التكامل مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي(ناتو)، في حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الثلاثاء، إنه إذا لم يتغير سلوك روسيا العدواني تجاه أوروبا والعالم، فإن التكلفة ستصل إلى "700 مليار دولار".

ووفقا لوزير الاقتصاد الأوكراني أوليكسي سوبوليف، فإن المبلغ يشير إلى الإنفاق الدفاعي غير المنصوص عليه في الميزانية الأوكرانية، لذا سيتعين توفيره من مكان آخر. وقد قدر الإنفاق الدفاعي الأوكراني المدرج في الميزانية على مدى السنوات العشر القادمة بنحو 500 مليار دولار.

وتتصدى أوكرانيا للغزو الروسي بمساعدة أجنبية منذ ما يقرب من أربع سنوات، ووفقا لحسابات معهد كيل للاقتصاد العالمي، فقد تم توفير مساعدات عسكرية تزيد قيمتها عن 234 مليار دولار للبلاد حتى الآن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الأوكراني أوكرانيا الاتحاد الأوروبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإيجار القديم على "أبواب البريد": غموض حول السكن البديل
حكايات الناس

الإيجار القديم على "أبواب البريد": غموض حول السكن البديل

"السم في الزبادي".. نقل 7 أشخاص إلى المستشفى لإصابتهم بتسمم في قنا
أخبار المحافظات

"السم في الزبادي".. نقل 7 أشخاص إلى المستشفى لإصابتهم بتسمم في قنا

مفاجأة للجمهور خلال الفترة المقبلة.. خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لـ شيرين
علاقات

مفاجأة للجمهور خلال الفترة المقبلة.. خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لـ شيرين
من الذهب.. سعر غير متوقع لحقيبة نانسي عجرم في Joy Awards
الموضة

من الذهب.. سعر غير متوقع لحقيبة نانسي عجرم في Joy Awards

عام واحد كان كافيًا.. كيف محا ترامب إرث بايدن الرئاسي؟
شئون عربية و دولية

عام واحد كان كافيًا.. كيف محا ترامب إرث بايدن الرئاسي؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الإيجار القديم على "أبواب البريد": غموض حول السكن البديل
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج