كوريا الجنوبية تسجل نحو 108 آلاف إصابة بكورونا و273 وفاة

سول- (د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تسجيل 107 آلاف و916 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 16مليونا و212 ألفا و751 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها صباح اليوم السبت.

كما سجلت كوريا الجنوبية 273 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب الإصابة بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20889 وفاة.