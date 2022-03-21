أوديسا تشهد زيادة في نشاط الطائرات الروسية المسيرة فوق المدينة

كييف - (د ب أ):

سجلت مدينة أوديسا الساحلية في جنوبي أوكرانيا يوم الأحد زيادة في نشاط الطائرات الروسية المسيرة فوق المدينة والمنطقة المحيطة بها.

وقال القائد العسكري الإقليمي ماكسيم ماريتشينكو لصحيفة أوكراينسكا برافدا " رغم ذلك كل شيء هادئ، ليس هناك هجمات".

وأوضح أن القوات الجوية الأوكرانية أطلقت النار على الطائرات المسيرة للعدو.

وأضاف " أنه تم التأكد من إسقاط البعض من هذه الطائرات المسيرة".

ولم يتسن التأكد من تلك المعلومات بشكل مستقل.

يشار إلى أن أوديسا لم تتأثر بدرجة كبيرة حتى الأن منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.