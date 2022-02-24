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شكري يؤكد مجددا على الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الخليج العربي

04:51 م الخميس 24 فبراير 2022
شكري يؤكد مجددا على الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الخليج العربي

وزير الخارجية سامح شكر

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القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري مجددا، اليوم الخميس، على الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الخليج العربي ودوله الشقيقة.

جاء ذلك خلال استقبال شكري، اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، في إطار جهود تعزيز العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تربط مصر ودول الخليج الشقيقة، والتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن مشاورات بين وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن الوزير أشاد في هذا الصدد بمذكرة التفاهم الموقعة مع مجلس التعاون الخليجي حول تلك الآلية للتشاور السياسي، بما يؤكد متانة العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون وخصوصيتها، ويسهم في تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين، لاسيما خلال المرحلة الحالية التي تشهد تحديات غير مسبوقة تستلزم تفعيل مختلف أطر التنسيق والتعاون.

وأوضح حافظ أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أكد، خلال اللقاء، مكانة مصر ومحورية دورها في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة؛ موضحا أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين أمانة المجلس ووزارة الخارجية لتطوير وتنمية علاقات الأخوة والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأشار حافظ- في ختام تصريحاته- إلى أن اللقاء تناول كذلك تبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا العربية الراهنة؛ فضلاً عن التباحث حول ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تطورات متسارعة، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي بما يدعم الأمن القومي العربي ويحقق المصالح المشتركة.

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أمن الخليج الخارجية المصرية سامح شكري

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