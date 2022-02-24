بالفيديو.. صاروخ يستهدف شابًا بدراجته في أوكرانيا

صاروخ يستهدف شابًا بدراجته في أوكرانيا

(وكالات):

تداول رواد التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقاطع فيديو تُظهر قصفًا على مناطق مدنية في أوكرانيا.

وأظهر فيديو لحظة سقوط صاروخ قيل إنه تابع لروسيا، على مدينة أومان الأوكرانية.

وكان شابًا يسير بدراجته في أحد شوارع المدينة الخالية تقريبًا من السكان، حين سقط الصاروخ على مقربة منه مما أسقطه أرضًا.

لقطات من لحظة سقوط صاروخ روسي على مدينة أومان بأوكرانيا راح ضحيته راكب دراجة شاب.#روسيا_اوكرانيا pic.twitter.com/GTSAEkJa7z — روسيا Russia (@KRwsya) February 24, 2022

ويذكر أنه سمع دوي انفجارات في أماكن مختلفة من البلاد بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوما عسكريا على أوكرانيا.



