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بالفيديو.. صاروخ يستهدف شابًا بدراجته في أوكرانيا

11:42 ص الخميس 24 فبراير 2022
بالفيديو.. صاروخ يستهدف شابًا بدراجته في أوكرانيا

صاروخ يستهدف شابًا بدراجته في أوكرانيا

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(وكالات):

تداول رواد التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقاطع فيديو تُظهر قصفًا على مناطق مدنية في أوكرانيا.

وأظهر فيديو لحظة سقوط صاروخ قيل إنه تابع لروسيا، على مدينة أومان الأوكرانية.

وكان شابًا يسير بدراجته في أحد شوارع المدينة الخالية تقريبًا من السكان، حين سقط الصاروخ على مقربة منه مما أسقطه أرضًا.

ويذكر أنه سمع دوي انفجارات في أماكن مختلفة من البلاد بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوما عسكريا على أوكرانيا.

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