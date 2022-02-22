تحالف غربي يعلن إجراء مناورات عسكرية في بحر البلطيق

وكالات

أعلنت 10 دول الثلاثاء، عن إجراء مناورات عسكرية مشتركة في بحر البلطيق، وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب بشأن الأزمة الأوكرانية، حسبما ذكرت "الحرة" الأمريكية.

وقال بيان "قوة الاستكشاف المشتركة" إنها ستجري مناورات تستعرض حرية حركة دول قوة الاستكشاف المشتركة، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة وما يعقبها ستبقى وقائية ومتناسبة.

وأضاف البياز: "عبر التحرك معا، سنستعرض تضامن "قوة الاستكشاف المشتركة" وإمكاناتها وتصميمها على الوقوف يدا واحدة من أجل الأمن والاستقرار في منطقتنا".

وتضم القوة التي تشكلت العام 2012 دولا أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" هي الدنمارك وإستونيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة، إلى جانب فنلندا والسويد غير المنضويتين في الحلف.