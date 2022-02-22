تحالف غربي يعلن إجراء مناورات عسكرية في بحر البلطيق

11:44 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
تحالف غربي يعلن إجراء مناورات عسكرية في بحر البلطيق

سفينة حربية أمريكية في البلطيق

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أعلنت 10 دول الثلاثاء، عن إجراء مناورات عسكرية مشتركة في بحر البلطيق، وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب بشأن الأزمة الأوكرانية، حسبما ذكرت "الحرة" الأمريكية.

وقال بيان "قوة الاستكشاف المشتركة" إنها ستجري مناورات تستعرض حرية حركة دول قوة الاستكشاف المشتركة، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة وما يعقبها ستبقى وقائية ومتناسبة.

وأضاف البياز: "عبر التحرك معا، سنستعرض تضامن "قوة الاستكشاف المشتركة" وإمكاناتها وتصميمها على الوقوف يدا واحدة من أجل الأمن والاستقرار في منطقتنا".

وتضم القوة التي تشكلت العام 2012 دولا أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" هي الدنمارك وإستونيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة، إلى جانب فنلندا والسويد غير المنضويتين في الحلف.

بحر البلطيق مناورات عسكرية روسيا أوكرانيا واشنطن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1989

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

1846

متعافون اليوم

473449

إجمالي الإصابات

23857

إجمالي الوفيات

403967

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| 51 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا