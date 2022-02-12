الهند تسجل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بكورونا و804 حالات وفاة

07:53 ص السبت 12 فبراير 2022
الهند تسجل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بكورونا و804 حالات وفاة

كورونا

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نيودلهي- (د ب أ):

سجلت الهند 50407 إصابات جديدة بفيروس كورونا فضلا عن 804 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى507 آلاف و962 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة وصل إلى 610 آلاف و443 حالة.

وأضافت أن عدد حالات التعافي وصل إلى 41 مليونا و468 ألفا و120 حالة.

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