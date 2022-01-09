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اللقطات الأولى لإخلاء المصابين بالحريق الضخم في ولاية نيويورك الأمريكية

11:20 م الأحد 09 يناير 2022
اللقطات الأولى لإخلاء المصابين بالحريق الضخم في ولاية نيويورك الأمريكية

إخلاء المصابين بالحريق الضخم في ولاية نيويورك

وكالات:
نشرت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اللقطات الأولى لعمليات إخلاء المصابين والقتلى في الحريق الضخم الذي نشب بمبنى في ولاية نيويورك الأمريكية.

ذكرت وكالة أسوشيتيد برس، أنه أصيب العشرات في الحريق الضخم الذي نشب بمبنى سكني في ولاية نيويورك.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن ١٩ شخصا لقوا مصرعهم، بينهم ٩ أطفال في حريق نشب بمبنى سكني في ولاية نيويورك الأمريكية.

ولا تزال عملية إخلاء المبنى جارية فيما يظل بعض الأشخاص عالقين بداخله.

إخلاء مصابين حريق مبنى حريق نيويورك

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