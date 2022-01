اللقطات الأولى لإخلاء المصابين بالحريق الضخم في ولاية نيويورك الأمريكية

وكالات:

نشرت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اللقطات الأولى لعمليات إخلاء المصابين والقتلى في الحريق الضخم الذي نشب بمبنى في ولاية نيويورك الأمريكية.

ذكرت وكالة أسوشيتيد برس، أنه أصيب العشرات في الحريق الضخم الذي نشب بمبنى سكني في ولاية نيويورك.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن ١٩ شخصا لقوا مصرعهم، بينهم ٩ أطفال في حريق نشب بمبنى سكني في ولاية نيويورك الأمريكية.

The pictures coming out from the fire at 333 East 181 street, remind us all why they’re called “NYC Bravest” https://t.co/f6hhGLezXu pic.twitter.com/mv1Eq7QZnV