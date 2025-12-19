قبل تفقد وزيرة التنمية.. كل ما تريد معرفته عن توسعة كورنيش النيل بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تتفقد منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، يرافقها اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، مجمع الصناعات الصغيرة ومنطقة الهناجر بالمنطقة الصناعية غرب جرجا، جنوب محافظة سوهاج.

ويستعرض موقع "مصراوي" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن مجمع الصناعات الصغيرة بغرب جرجا، حيث أُقيم المشروع على مساحة 65 فدانًا، وبلغت تكلفة الإنشاء والتنفيذ نحو 858 مليونًا و300 ألف جنيه. ويضم المجمع 178 وحدة صناعية.

ويأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "مصنعك جاهز بالتراخيص"، التي تستهدف تشجيع الصناعة والاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وفتح آفاق أوسع للتنمية الاقتصادية بمحافظة سوهاج.

وشهد المشروع الانتهاء من توصيل جميع المرافق وأعمال البنية التحتية لكافة الوحدات الصناعية، كما جرى الانتهاء من أعمال اللاندسكيب، ويبعد مجمع الصناعات الصغيرة بغرب جرجا نحو 7 كيلومترات عن مطار سوهاج الدولي.

وتبلغ مساحة الوحدة الصناعية بالمجمع حوالي 650 مترًا مربعًا، منها 450 مترًا مربعًا مباني مغلقة «هناجر»، و200 متر مربع مساحة مكشوفة أمام الهنجر مخصصة للتخزين.

ويضم مجمع الصناعات الصغيرة بغرب جرجا عددًا من الوحدات الإدارية والخدمية، تشمل معرضًا، ومبنى إداريًا، ومطعمًا، وبنكًا، وسوبر ماركت، ومسجدًا، وعدد منفذين للبيع، بالإضافة إلى خزان مياه أرضي وموزع خدمات كهرباء.

كما جرى الانتهاء من أعمال الرصف النهائي، وتوصيل جميع المرافق، والتي تشمل مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، ومنظومة الأمن الصناعي، وحنفيات الحريق، فضلًا عن ربط مصدر الكهرباء الخاص بالمجمع مع شركة الكهرباء بمنطقة بيت داود.