واشنطن: مقتل 5 من "إرهابيي المخدرات" في قصف بالمحيط الهادئ

مقتل 5 من إرهابيي المخدرات في قصف بالمحيط الهادئ

واشنطن- (د ب أ)

قال الجيش الأمريكي إنه نفذ ضربات، أمس الخميس، استهدفت قاربين يشتبه في أنهما يقومان بتهريب المخدرات في المياه الدولية شرقي المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن "القاربين كانا يُبحران على طول طرق تهريب مخدرات معروفة في شرق المحيط الهادئ وشاركا في عمليات تهريب المخدرات".

وأضافت القيادة الجنويبة "لقي إجمالي خمسة من إرهابيي المخدرات حتفهم في هذه الأعمال، كان ثلاثة منهم في قارب واثنان في القارب الثاني".

ولم يتسن التحقق من المعلومات من مصدر مستقل.

ونشر الجيش الأمريكي مقطع فيديو قصيرا يظهر الهجمات.

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، استهدفت القوات الأمريكية بشكل متكرر قوارب في البحر الكاريبي وشرقي المحيط الهادئ، بزعم أنها تحمل مخدرات، مشيرة إلى تقييمات استخباراتية.

تشير التقارير الإعلامية الأمريكية إلى أن أكثر من 90 شخصا قتلوا في العمليات حتى الآن. ووصفت الإدارة الأمريكية من القتلى بأنهم تجار مخدرات و"إرهابيون" وأثارت هذه العمليات انتقادات حادة.

وقال خبراء الأمم المتحدة الحقوقيون إن العمليات الأمريكية قد تمثل انتهاكا للقانون الدولي واصفة عمليات القتل بأنها قتل غير قانوني خارج نطاق القضاء.