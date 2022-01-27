مقتل عنصرين من داعش في اشتباكات مع "الجيش الوطني الليبي" بجنوب البلاد

طرابلس - (د ب أ):

قتل عنصران من تنظيم داعش في اشتباكات مع ما يسمى بـ "الجيش الوطني الليبي"، وأصيب عنصر ثالث يوم الأربعاء، في مدينة القطرون جنوبي البلاد.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ "الجيش الوطني" اللواء خالد المحجوب، في بيان عبر حسابه بموقع فيسبوك، إن "الدوريات الصحراوية التابعة لقوة عمليات الجنوب اكتشفت ضمن عملها المستمر والمكثف آثار حركة آليات تم تتبعها جنوب مدينة القطرون"، بحسب ما نقلته صحيفة "الشاهد" الليبية.

وأضاف: "قادت الآثار الدوريات العسكرية إلى موقع تختبئ به مجموعة من تنظيم داعش وجدت به آلية قتالية وذخائر تم السيطرة عليها".

وتابع: "تم محاصرة منطقة الموقع وهو جبل عصيدة واشتبكت القوة مع مجموعة أفراد التنظيم الموجودة في مناطق الجبل حيث قتل عنصران من الإرهابيين وهناك جرحى وتم دعم القوة العسكرية بوحدات داعمة من القوات المسلحة بما فيها العمليات الجوية".

وذكر أن "الأعمال القتالية لازالت مستمرة ولن تتوقف في الجنوب حتى يتم القضاء على ما تبقى من التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة التي تستغل الصحراء والحدود الممتدة لحوالي 2000 كيلومتر في الجنوب".