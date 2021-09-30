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ثوران بركان "كيلاويا" في هاواي.. ورفع مستوى التحذير إلى أعلى درجة

11:00 ص الخميس 30 سبتمبر 2021
ثوران بركان "كيلاويا" في هاواي.. ورفع مستوى التحذير إلى أعلى درجة

واشنطن- (د ب أ):

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن بركان كيلاويا بجزيرة بيج آيلاند في هاواي، بدأ ثورانه أمس الأربعاء، في ظل تساقط التيفرا في اتجاه الرياح.

وقالت الهيئة الأمريكية في حوالي الساعة السادسة مساء الأربعاء (04:00 بتوقيت جرينتش): "ينفجر خط من نوافير الحمم المنخفضة من أرضية الفوهة، وتتساقط التيفرا في اتجاه الرياح، وقد فُتح شق جديد على الجدار الغربي من فوهة هاليماو".

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أشارت في تغريدة لها قبل ساعة من إعلانها، إلى أن الانفجار كان "في قمة نشاطه".

وأوضحت الهيئة في تغريدة مصحوبة بصور للوضع قبل وبعد الثوران: "ما كان في يوم من الايام بحيرة حمم باردة، هو حاليا ثوران صدعي جديد".

وقالت الهيئة الأمريكية إن البركان بدأ في الثوران في حوالي الساعة 03:20 مساء، مضيفة أن مرصد بركان هاواي "اكتشف توهجا في صور كاميرا المراقبة من قمة كيلاويا تشير إلى أن ثورانا قد بدأ داخل فوهة هاليماو عند قمة كالديرا، داخل حديقة براكين هاواي الوطنية".

وأضافت أن صور كاميرا المراقبة أظهرت تشققات عند قاعدة الحفرة، "تولد تدفقات حمم بركانية على سطح بحيرة الحمم البركانية التي كانت نشطة حتى مايو من عام 2021".

وقامت الهيئة الأمريكية برفع مستوى التحذير من البركان من "رصد" إلى "تحذير"، ورمز لونه من "برتقالي" إلى "أحمر"، أثناء رصدها للمخاطر المرتبطة بالثوران البركاني.

واشنطن بركان كيلاويا هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية جزيرة بيج آيلاند

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