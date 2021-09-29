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مدبولي: الكلمة المسجلة للرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تضمنت رسائل قوية

12:11 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
مدبولي: الكلمة المسجلة للرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تضمنت رسائل قوية

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الكلمة المسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76، تضمنت رسائل قوية أبرزها التأكيد على أن نهر النيل شريان الوجود الوحيد لمصر، وأن سياسة فرض الأمر الواقع باتت تنذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، أن كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، شددت أيضا على ضرورة الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات القارة الإفريقية من لقاحات فيروس كورونا، لكونها القارة الأكثر تضررًا من تداعيات الجائحة إلى جانب تحديات أخرى، لافتًا إلى حرص مصر على توطين صناعة اللقاحات يستهدف إلى جانب تلبية احتياجات مواطنيها التصدير أيضاً إلى القارة الإفريقية.

كما أشاد رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم بافتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، باعتباره المشروع الأضخم من نوعه على مستوى العالم، لافتاً إلى أن هذا المشروع يعد إعجازاً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، متوجها في هذا الصدد بالشكر والتقدير إلى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والهيئة الهندسية، المشرفة على المشروع، وكذا الشركات المصرية المنفذة له، والتي أثبتت قدرتها على تنفيذ كبرى المشروعات في مختلف القطاعات، بصورة تعكس قوتها وتميزها، وهو ما يسعدنا كمواطنين بوجه عام.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى المؤشرات الإيجابية التي تضمنها تقرير البنك الدولي حول التقنيات الحكومية، مشيراً إلى أن التقرير اعتبر مصر ضمن الدول مرتفعة الأداء في مؤشر تطور التقنيات الحكومية لعام 2020، لتحقق مصر درجات مرتفعة وأعلى من المتوسط العالمي في كافة مجالات التقييم، مشيراً إلى أن ذلك يعكس الجهد الذي تقوم به الدولة حالياً في مجال التحول الرقمي في مختلف القطاعات.​

مصطفى مدبولي الرئيس السيسي الأمم المتحدة اجتماع الحكومة الأسبوعي

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