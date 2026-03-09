إعلان

دون إخطار.. نشر منصات صواريخ بعيدة المدى في جزيرة كيوشو اليابانية

كتب : مصراوي

09:21 ص 09/03/2026

البحرين

وكالات

قالت وكالة "كيودو"، إنه تم نشر منصات إطلاق صواريخ مضادة للسفن بعيدة المدى في قاعدة قوات الدفاع البرية اليابانية في مدينة كوماموتو بجزيرة كيوشو دون إخطار السلطات المحلية بشكل مسبق.


ذكرت مصادر الوكالة أنه تم إيصال الصواريخ ليلة الاثنين، ومن المقرر الانتهاء من نشر نظام صواريخ الدفاع الساحلي "تايب 12"، والتي يبلغ مداها حوالي 1000 كيلومتر، هذا الشهر.

وصرح حاكم محافظة كوماموتو، تاكاشي كيمورا، للصحفيين بأن عملية النشر تمت دون إشعار مسبق. وأوضح أن وزارة الدفاع بررت ذلك بأنها مسألة نشر قوات عملياتية، ولذلك لا يمكن الكشف عن التفاصيل.

وعلق كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا على الوضع قائلا: "على حد علمنا، تقوم وزارة الدفاع بالتنسيق مع السلطات المحلية واتخاذ التدابير المناسبة... وستواصل وزارة الدفاع التعاون مع محافظة كوماموتو والمدينة، وستسعى جاهدة لتقديم توضيحات شاملة ومعلومات كافية".

أكد أن إرسال "المعدات" يعني فقط نقلها إلى القاعدة التي تتمركز فيها الوحدة المعنية، ويعتبر مرحلة تحضيرية للنشر.

وأثار نقل منصات الإطلاق احتجاجات في المنطقة. حيث تجمع نحو مئة شخص أمام بوابات القاعدة يوم الاثنين، رافعين لافتات كتب عليها: "لا لنشر صواريخ بعيدة المدى في كوماموتو" و"لا تحولوا كوماموتو إلى ساحة معركة".

ويعد نشر الصواريخ بعيدة المدى جزءًا من برنامج الصواريخ بعيدة المدى التابع للحكومة اليابانية Stand-off missile، والذي يوفر القدرة على ضرب العدو من مسافة أبعد من متناوله، وفقت لروسيا اليوم.

