قيادي بـ"النهضة": الغنوشي فقد السيطرة على قواعد الحركة في تونس

وكالات:

أكد القيادي بحركة النهضة في تونس، زبير الشهودي، أن راشد الغنوشي فقد السيطرة على قواعد الحركة على خلفية عدم استجابتها لدعواته بالنزول إلى الشارع منذ إقرار الرئيس قيس سعيّد تدابير استثنائية في البلاد.

وقال الرئيس السابق لمكتب الغنوشي، في تصريح لصحيفة تونسية، السبت، إن "قواعد النهضة لن تستجيب لرئيسها"، معتبرا أنها بات جزءا من الشارع التونسي الرافض للبرلمان ولترؤس الغنوشي له.

وأقر بأن الحركة تعيش حالياً حالة عزلة بعد قرارات 25 يوليو، موضحًا أن "كل البيانات الصادرة مؤخرًا عن النهضة تعبر عن موقف رئيسها لا مؤسساتها".

كان الغنوشي حلّ في 23 أغسطس المكتب التنفيذي للنهضة. وقرر إعفاء كل أعضاء المكتب وإعادة تشكيله "بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة".

كما دعا الغنوشي أعضاء المكتب الحاليين "لمواصلة مهامهم لحين تشكيل المكتب الجديد".

لكن قيادات من النهضة اعتبرت أن حل المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله من جديد، لن يحل أزمة الحزب، مع استمرار انفراد شخص واحد بسلطة القرار داخل الحركة وخارجها، في إشارة إلى الغنوشي الذي يحمّله عدد من أعضاء النهضة مسؤولية تراجع شعبية الحزب وتآكل رصيده الانتخابي.