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أوكرانيا وأمريكا تبدآن مناورات بحرية دولية في البحر الأسود

05:27 م الإثنين 28 يونيو 2021
أوكرانيا وأمريكا تبدآن مناورات بحرية دولية في البحر الأسود

القوات البحرية الأمريكية -ارشيفية

كييف - (أ ش أ):

بدأت، اليوم الاثنين، المناورات البحرية الدولية "سي بريز 2021"، والتي تنظمها البحرية الأوكرانية والأسطول السادس الأمريكي، في منطقة البحر الأسود.

وتجري التدريبات في الفترة من 28 يونيو إلى 10 يوليو في منطقة البحر الأسود بمشارك جنود وبحارة من أوكرانيا وأمريكا ونحو 30 دولة، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأشارت الوكالة إلى أن مناورات "سي بريز" (نسيم البحر)، هي مناورات بحرية سنوية متعددة الجنسيات تستضيفها الولايات المتحدة وأوكرانيا في البحر الأسود، وتهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار البحري في المنطقة، وتبادل المعلومات، وبناء العمل الجماعي والتعاون المتبادل.

وتركز المناورات على مجالات حربية متعددة منها الحرب البرمائية وحرب المناورة البرية وعمليات الغطس وعمليات الاعتراض البحرية والدفاع الجوي وتكامل العمليات الخاصة والحرب المضادة للغواصات وعمليات البحث والإنقاذ.

وتشهد النسخة الحادية والعشرين من المناورات هذا العام مشاركة أكبر عدد من الدول في تاريخها، إذ تشارك 32 دولة من ست قارات، وما مجموعه 5 آلاف جندي، و32 سفينة، و40 طائرة، و 18 فريقًا من فرق العمليات الخاصة والغوص.

هذا المحتوى من

القوات البحرية الامريكية كييف أوكرانيا أمريكا البحر الأسود

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