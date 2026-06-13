أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظيفة معلم مساعد مادة العلوم، من بين العاملين الذي تم الاستعانة بهم للعمل بالحصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط الاستعلام عن موعد امتحان مسابقة وظيفة معلم مساعد العلوم

أوضح الجهاز، أن الاستعلام عن موعد ومكان الامتحان متاح من خلال بوابة الوظائف الحكومية، اضغط هنا.





وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.