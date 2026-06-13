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ارتفاع أسعار الفول والزيت والعدس والجبن خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

12:04 م 13/06/2026

أسعار السلع الأساسية

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ارتفعت أسعار الفول، والزيت، والعدس، والمكرونة، واللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض والرومي، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم السبت 13-6-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.19 جنيه، بزيادة 23 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 63.84 جنيه، بزيادة 1.22 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.73 جنيه، بزيادة 48 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 103.84 جنيه، بزيادة 2.82 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.05 جنيه، بزيادة 49 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 29.41 جنيه، بزيادة 1.16 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 70.97 جنيه، بزيادة 2.26 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.79 جنيه، بتراجع 13 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 124.29 جنيه، بزيادة 3.25 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 440 جنيه، بزيادة 9.85 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 103.21 جنيه، بزيادة 2.03 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.63 جنيه، بزيادة 52 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 55.22 جنيه، بزيادة 1.19 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 145.11 جنيه، بزيادة 4.99 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 288.12 جنيه، بزيادة 6.77 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.82 جنيه، بزيادة 1.08 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 115.62 جنيه، بزيادة 8.69 جنيه.

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أسعار الفول أسعار السلع الأساسية سعر العدس

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