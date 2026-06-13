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بعد إعلان انفصالها.. ريهام سعيد: "قطر الجواز داسني"

كتب : محمد عمارة

04:35 ص 13/06/2026 تعديل في 12:05 م

الإعلامية ريهام سعيد

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أثار إعلان الإعلامية ريهام سعيد، انفصالها بعد زواج دام 10 سنوات، حالة من الجدل والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي.

ريهام سعيد تعلن انفصالها عن زوجها

فاجأت ريهام سعيد جمهورها ومتابعيها على فيسبوك بإعلان نبأ الانفصال عن زوجها ووالد ابنها، قائلة: "أنا مش بحب أعلن الحاجات دي الحقيقة، بس مضطرة.. أنا بعلن عن انفصالي عن زوجي وأبو ابني بعد عشر سنين زواج، مع كل الأمنيات له بالتوفيق بإذن الله.. الحمد لله".

وتعد الإعلامية ريهام سعيد من أكثر المذيعات إثارة للجدل، بسبب خوضها الكثير من المعارك أثناء فترة عملها، الممتدة لأكثر من عشرينا عامًا.

زيجات ريهام سعيد

بدأت رحلة ريهام سعيد مع الزواج في سن العشرين، حيث كان أول ارتباط لها، إلا أنها ذكرت في لقاء سابق بأحد البرامج، أنها لم تكن موفقة في هذا الزواج، الذي استمر ثلاث سنوات فقط.

عايزة أسهر بعد الساعة 11.. والقطر داسني

وقالت ريهام سعيد في اللقاء التليفزيوني إن زوجها الأول أجبرها على التوقف عن العمل، والتخلي عن طموحها الإعلامي، كما أنها وافقت لرغبتها في تغيير نمط حياتها، قائلة: "كنت عايز أخرج وأسهر بعد الساعة 11 عشان كدا قبلت أتجوز هذا الشخص، واصفة انبهارها بالحياة في هذه السن بأنه كان نوعا من العبط".

وأضافت: "من أسباب قبول زواجي في هذه السن الصغيرة، أن أسرتي كانت تسير بمبدأ أن البنت لازم تتستر قبل أن يفوتها قطار الزواج، لكن أنا القطر داسني".

هل تزوجت ريهام سعيد 7 مرات؟

وبعد فشل الزيجة الأولى تكررت زيجات الإعلامية ريهام سعيد، حتى أن بعض التقارير تشير إلى أنها تزوجت سبع مرات، رغم أن تفاصيل بعض هذه الزيجات لم تكشف، وكانت لفترات قصيرة، لا تتجاوز سبعة أشهر.

وخلال هذه الرحلة ارتبط اسم ريهام سعيد بالخطبة من دكتور تجميل، لكنها لم تكتمل، ودخل الطرفان في خلافات ظهرت إلى الإعلام في وقت لاحق.

أما أكثر زيجات ريهام سعيد شهرة فكانت من المحاسب مدحت عفيفي، وهو والد ابنها طارق، حيث استمر زواجهما قرابة 10 سنوات، وكان هذا الزواج أكثر استقرارًا وابتعادًا عن الأضواء مقارنة ببعض مراحل حياتها السابقة، وهو ما جعل قرار الانفصال بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهور ريهام سعيد.

أسباب طلاق ريهام سعيد

ولم تكشف ريهام سعيد أسباب الانفصال، مكتفية بالإعلان عن انتهاء العلاقة وتمنياتها له بالتوفيق.

وأعرب الكثير من متابعي ريهام سعيد عن تعاطفهم معها، وتمنياتهم لها بالتوفيق في حياتها خلال الفترة المقبلة.

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