بلينكن: أمريكا ليس لديها صديق في العالم أفضل من ألمانيا

برلين - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قبيل لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين إن الولايات المتحدة ليس لديها صديق في العالم أفضل من ألمانيا.

ويزور بلينكن برلين في إطار مبادرة من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن تهدف إلى تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا بعد تدهورها إلى أدنى مستوى لها خلال فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

والتقى بلينكن نظيره الألماني هايكو ماس في وقت سابق اليوم في أول زيارة للوزير الأمريكي إلى ألمانيا.