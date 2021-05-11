عودة مطار "بن جوريون" في إسرائيل إلى العمل بعد توقف بسبب القصف

وكالات

عاد مطار "بن جوريون" في تل أبيب للعمل مساء اليوم بعد توقف لعدة ساعات جراء قصف صاروخي من قطاع غزة.

وأوقفت سلطات تل أبيب، في وقت سابق من الثلاثاء، جميع الرحلات في مطار "بن جوريون" بعد قصف صاروخي من غزة استهدف تل أبيب.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في نسختها الإنجليزية أنه تم توجيه الطائرات للهبوط في قبرص مؤقتًا بسبب استمرار القصف الصاروخي على وسط إسرائيل من القطاع.

وتصاعدات التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين خلال اليوميين الماضيين، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية وجرائمه في القدس المحتلة، التي منحت بسببها المقاومة، جيش الاحتلال مهلة لإنهائها.

وردت المقاومة بقصف مستوطنات في غلاف قطاع غزة بعشرات الصواريخ اليوم وأمس، ورد جيش الاحتلال بغارات على قطاع غزة استهدف بعضها مدنيين ومباني سكنية مدنية فضلاً عن قيادات للمقاومة الفلسطينية.