بداية من هذا الموعد.. السكة الحديد تدمج عربات النوم وVIP PREMIUM

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، عن تدشين خدمة جديدة وحصرية لأول مرة، تدمج بين عربات النوم وعربات VIP PREMIUM المكيفة، لضمان أعلى مستويات الراحة لجمهور الركاب، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وتلبية الإقبال المتزايد من المسافرين على خطوط الصعيد.

وأوضحت "الهيئة"، في بيان رسمي، أنه تقرر بدء تشغيل قطار رقم 1090 بنظام العربات المختلطة انطلاقًا من محطة القاهرة المتوجهة إلى أسوان، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026، على النحو التالي:

أيام التشغيل: السبت، الاثنين، والأربعاء من كل أسبوع.

موعد القيام: الساعة 22:40 (10:40 مساءً) من محطة القاهرة.

موعد الوصول: الساعة 10:10 صباح اليوم التالي بمحطة أسوان.

وأشارت السكة الحديد، في المقابل، إلى أنه يبدأ تشغيل قطار رقم 1091 من محطة أسوان باتجاه القاهرة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026، على النحو الآتي:

أيام التشغيل: الأحد، الثلاثاء، والخميس من كل أسبوع.

موعد القيام: الساعة 16:50 (4:50 عصراً) من محطة أسوان.

موعد الوصول: الساعة 04:50 صباح اليوم التالي بمحطة القاهرة.

ولفتت هيئة السكة الحديد، إلى أن هذه الخدمة تأتي بتشكيل يجمع بين الرفاهية (عربات النوم) والتميز (VIP PREMIUM)، لتوفير خيارات متنوعة تناسب احتياجات الركاب، وذلك ضمن خطة الهيئة المستمرة لتطوير قطاع الوجه القبلي وتحسين تجربة السفر للمواطنين والسياح على حد سواء.

