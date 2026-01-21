إعلان

حبس رجل متهم بالتعدي على زوجته بالبراجيل شهرين وتعويضها 100 ألف جنيه

كتب : صابر المحلاوي

08:31 م 21/01/2026

حبس

قضت محكمة شمال الجيزة بحبس زوج بالتعدي على زوجته واحتجازها داخل مسكنهما لساعات بمنطقة البراجيل، لمدة شهرين، مع كفالة قدرها 100 جنيه، وألزمت المحكمة المتهم بأن يؤدي للمدعية مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني.

كانت قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، إحالة مقاول إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح، لاتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب والسحل، وذلك عقب استغاثتها بالأجهزة الأمنية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة، تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام زوجها بالتعدي عليها بالضرب واحتجازها داخل مسكنهما بالجيزة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 الجاري ورد بلاغ إلى مركز شرطة أوسيم من السيدة القائمة على النشر، والمقيمة بدائرة المركز، أفادت فيه بتضررها من قيام زوجها، مقاول ومقيم بذات العنوان، بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات بها بسبب خلافات زوجية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

