العثور على عشرات الأشلاء البشرية عقب حريق مركز تجاري في باكستان

كراتشي، باكستان - (أ ب)

ذكر مسؤولون أن حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في مركز تجاري بمدينة كاراتشي، كبرى المدن الباكستانية، قد ترتفع بشكل حاد، وذلك عقب العثور اليوم الأربعاء على أشلاء بشرية يُعتقد أنها تعود لأكثر من عشرة أشخاص.

وتمكنت فرق البحث، ولأول مرة، من الوصول إلى متجر في مركز جول بلازا التجاري بمدينة كراتشي، حيث كان العديد من الأشخاص قد لجأوا إليه للاحتماء أثناء اندلاع الحريق يوم السبت الماضي.

ووفقا لإحصائية الجراحة بالشرطة، الدكتورة سمية سيد، فقد تم تأكيد وفاة 29 شخصا قبل هذا الاكتشاف الأخير.

وأكدت أن المستشفى الرئيسي في المدينة استقبل أكثر من عشرين قطعة من الأشلاء البشرية خلال اليوم الخامس من عمليات البحث.

من جانبه، قال جاويد نبي خوسو، وهو مسؤول إداري حكومي، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الرفات التي استخرجت من المتجر قد تعود لعدد يتراوح بين 15 إلى 25 شخصا.