تفاصيل اجتماع رئيس هيئة الدواء مع الصيادلة.. وحسم جدل "التركيبات الصيدلية"

كتب : أحمد جمعة

08:36 م 21/01/2026

تفاصيل اجتماع رئيس هيئة الدواء مع الصيادلة.. وحسم

كشفت النقابة العامة لصيادلة مصر عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، بحضور النقباء الفرعيين للصيادلة.

وأوضحت "النقابة"، أنها قامت بالتواصل الفوري مع رئيس هيئة، فور صدور القرار رقم (868) لسنة 2025، الخاص بفرض رسوم على التركيبات الصيدلية، وتم التنسيق لعقد اجتماع طارئ بحضور النقباء الفرعيين للصيادلة.

وأسفر الاجتماع، وفقًا لبيان الصيادلية، عن الآتي:

أولاً: التأكيد على أن القرار لا يسري على الصيدليات العامة بوضعها الحالي، ولاتخضع لاحكام هذا القرار، ومن ثم ازالة اى التباس لدى الزملاء الصيادلة.

ثانيًا: تم الاتفاق على إعادة صياغة القرار والدليل التنظيمي، من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن النقابة العامة والنقابات الفرعية وهيئة الدواء المصرية، لمراجعة الصياغة بشكل كامل.

وأكد "البيان"، حرص النقابة العامة والنقابات الفرعية، الدائم على الصالح العام لصيادلة مصر، والتعاون المستمر مع مؤسسات الدولة بما يحفظ حقوق الصيادلة.

النقابة العامة لصيادلة مصر نقابة الصيادلة هيئة الدواء

