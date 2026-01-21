ماذا طلب الرئيس السيسي من ترامب على هامش منتدى دافوس؟

التقى الرئيس السيسي، مساء الأربعاء، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش المشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاستمرار في دعم خطته المتعلقة بقطاع غزة، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود الرامية لتحقيق التهدئة ودعم مسار الاستقرار، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز فرص السلام في المنطق، وفقًا لما أفادت به القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

جاء ذلك خلال اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيس السيسي، بالرئيس ترامب على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إذ تناول الطرفان عددًا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر تبذل أقصى جهد ممكن لإنجاح خطة إنهاء حرب غزة، وأنه يثمن الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة، مشيرًا إلى أن مصر مستعدة لتقديم المزيد من الدعم في هذا الملف من أجل تحقيق الاستقرار والسلام.

وأعرب الرئيس السيسي، عن تقديره للدعم الذي يقدمه الرئيس ترامب لمصر في ملف سد النهضة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في هذا الشأن، وموجهًا الشكر للرئيس الأمريكي على دعمه لمصر في قضية المياه.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من جانبه، أن العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر "علاقات رائعة وناجحة"، ووصف الرئيس السيسي بأنه "قائد عظيم"، مشيرًا إلى أن إثيوبيا قامت ببناء سد يحجب المياه عن مصر.

اقرأ أيضًا:

في جلسة مع قادة الأعمال العالميين.. الرئيس السيسي يستعرض رؤية مصر الاقتصادية

مدبولي: سددنا 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في البترول

رواتب تصل لـ320 دينارًا.. بدء اختبارات فرص عمل بالأردن

تأكيدًا لمصراوي.. تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة وتخفيضات في الرسوم