بعد وصلة تعذيب.. ضبط أب أنهى حياة طفلته بإهناسيا في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية ببني سويف في كشف غموض وفاة طفلة وصلت إلى مستشفى إهناسيا التخصصي جثة هامدة، وبها إصابات بالغة في الرأس وكدمات متفرقة بالجسد، ما أثار الشكوك حول ملابسات وفاتها منذ اللحظات الأولى لوصولها المستشفى.

وأفادت الأسرة، لدى سؤالها، بأن الطفلة سقطت على الأرض داخل المنزل، إلا أن الإصابات التي ظهرت على جسدها لم تتسق مع هذه الرواية، ما دفع رجال المباحث الجنائية إلى الاشتباه في أقوال الأسرة، وبدء التحرك الفوري لكشف الحقيقة.

وانتقل فريق من المباحث إلى منزل الأسرة بإحدى قرى مركز إهناسيا، وسماع أقوال أشقاء الطفلة الأربعة، وخلال التحقيقات كشف الشقيق الأكبر أن والده اعتدى على شقيقته بالضرب قبل يومين من الواقعة، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية.

وأضاف الفريق أن الأب، العامل بالقاهرة على عربة شاي، عقب عودته إلى المنزل طلب من الطفلة الوقوف، إلا أنها لم تستجب بسبب الإعياء، فما كان منه إلا أن انهال عليها بالضرب، ثم دفعها بقوة فاصطدم رأسها بالحائط، لتسقط فاقدة الوعي، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بإصابتها، ثم قامت الأسرة بنقلها إلى المستشفى.

وعلى الفور، جرى ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات، أقر بارتكاب الاعتداء الذي أودى بحياة نجلته، واعترف بتفاصيل الواقعة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى جهات التحقيق التي باشرت أعمالها، وقررت التحفظ عليه على ذمة القضية، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفلة وبيان سبب الوفاة، تمهيدًا للتصريح بالدفن.