السعودية: تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف بالمساجد في رمضان

الرياض - (د ب أ):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية اليوم الثلاثاء تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في المساجد أو المرافق التابعة لها خلال شهر رمضان.

ونشر موقع الوزارة على "تويتر" اليوم الثلاثاء توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ بعدد من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل بها في مساجد وجوامع المملكة خلال شهر رمضان.

وأضاف البيان انه تم "التوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة".