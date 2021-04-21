بايدن: حققنا هدف أول ١٠٠ يوم بتوزيع ٢٠٠ مليون جرعة لقاح كورونا

07:56 م الأربعاء 21 أبريل 2021
بايدن: حققنا هدف أول ١٠٠ يوم بتوزيع ٢٠٠ مليون جرعة لقاح كورونا

جو بايدن

وكالات

أعلن ‏الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الأربعاء، أن إدارته تجاوزت الهدف الذي وضعته للمئة يوم الأولى من عملها بتوزيعها مئتي مليون جرعة من لقاح كورونا.

وقال بايدن في كلمة له مساء اليوم، إن هدف إدارته هو تطيعم جميع الأمريكيين بلقاح كورونا، مشيرًا إلى أن أرقامًا ستنشر غدًا ستظهر أن بلاده حققت هدفها بتطعيم 200 مليون شخص ضد فيروس كورونا في أقل من 100 يوم.

وأشار إلى أن كل من تجاوز ٦٠ عامًا سيحصل على لقاح كورونا قريبًا.

وأكد أن جهود التلقيح أنقذت حياة ملايين الأمريكيين، مضيفًا: "حققنا إنجازًا كبيرًا وسريعًا على صعيد التطعيم ضد فيروس كورونا".

ودعا كل من بلغ سن 16 سنة إلى تلقي لقاح كورونا.

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