روسيا: قوى خارجية تحاول تدمير إيران باستخدام أساليب الثورة الملونة

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، الثلاثاء، إن تهديدات واشنطن بضرب إيران غير مقبولة على الإطلاق.

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن قوى خارجية معادية لإيران تحاول تدمير الدولة الإيرانية باستخدام أساليب الثورة الملونة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أمريكي، قوله إن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" تعرض على الرئيس دونالد ترامب نطاقا أوسع لخيارات ضرب إيران مما أبلغ عنه سابقا.

وأوضح المسؤول الأمريكي، إن الأهداف المحتملة تشمل البرنامج النووي الإيراني بما يتجاوز ضربات يونيو الماضي، مشيرا إلى أن هناك خيارات أخف مثل هجوم سيبراني أو ضربة لجهاز الأمن الذي يقمع المحتجين مرجحة أكثر.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن الهجوم ليس قبل أيام وقد ترد إيران بقوة وترامب سيتلقى إحاطة بالخيارات اليوم، مضيفا أن "البعض بالإدارة يرون أن إيران تحاول تأخير الهجوم بدلا من السعي للدبلوماسية".