الدنمارك: دعمنا أمريكا للاستيلاء على ناقلة نفط تنتهك العقوبات

واشنطن - (أ ب)

صرح مسؤولون دنماركيون بأن بلادهم وفرت الدعم للولايات المتحدة للقبض على ناقلة نفط تخالف العقوبات، في ظل الخلاف بين البلدين بشأن جرينلاند.

ورفض المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، الإدلاء بتفاصيل بشأن طبيعة الدعم.

ويأتي الإقرار بالدعم الدنماركي للعملية الأمريكية في وقت يشهد توترا بين الدولتين الحليفتين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فيما يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استيلاء بلاده على جرينلاند، المنطقة القطبية الاستراتيجية التابعة للدنمارك.