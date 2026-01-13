إعلان

المفوضية الأوروبية تعلن مزيد من العقوبات على إيران

كتب : مصراوي

05:49 م 13/01/2026

أورسولا فون دير لاين

بروكسل - (د ب أ)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض إجراءات عقابية جديدة ضد طهران، فيما تشهد حصيلة القتلى جراء حملة قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة ارتفاعا.

وكتبت فون دير لاين عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "إن عدد القتلى والمصابين المتزايد في إيران مرعب".

وأضافت: "أدين بصورة قاطعة الاستخدام المفرط للقوة واستمرار تقييد الحرية".

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أنه "سيتم فرض عقوبات إضافية على المسؤولين عن القمع سريعا".

وتابعت قائلة: "إننا نقف بجانب شعب إيران الذي يسير ببسالة من أجل حريته".

وقال نشطاء إن حصيلة قتلى الاحتجاجات في مختلف أنحاء إيران ارتفعت اليوم الثلاثاء إلى ألفي شخص على الأقل، كما تم القبض على 10 آلاف .

فون دير لاين المفوضية الأوروبية إيران

