جونز هوبكنز: وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 3 ملايين

واشنطن - أ ش أ

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و30 ألفا و557 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 81 مليونا و331 ألفا و302 شخص.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 142 مليونا و118 ألفا و571 حالة