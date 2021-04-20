جونز هوبكنز: وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 3 ملايين

01:14 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
جونز هوبكنز: وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 3 ملايين

وفيات كورونا

واشنطن - أ ش أ

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و30 ألفا و557 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 81 مليونا و331 ألفا و302 شخص.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 142 مليونا و118 ألفا و571 حالة

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Asha
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