بيسكوف: روسيا لم تكن البادئة بتوتير العلاقات مع الغرب

01:03 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
بيسكوف: روسيا لم تكن البادئة بتوتير العلاقات مع الغرب

دميتري بيسكوف

موسكو - أ ش أ

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (كرملين) دميتري بيسكوف، إن بلاده لم تكن البادئة بتوتير العلاقات مع الغرب، مؤكدا أن موسكو ترد على الهجمات غير الودية.

وردا على سؤال حول تقييم الكرملين للوضع على الساحة الدولية وما إذا كان هناك تفاقم للعلاقات بين روسيا وعدد من الدول، قال بيسكوف -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- "بالفعل هناك توتر في الآونة الأخيرة، إن روسيا ليست البادئ بالتوتر بأي حال من الأحوال". وأضاف:" أن روسيا ترد دائما على بعض الهجمات غير الودية، ونحن نعلم أن بعض الدول، كما قلنا بالفعل عن جمهورية التشيك، وجهت بعض الاتهامات التي لا أساس لها على الإطلاق ضد موسكو".

وفي ما يتعلق بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة المناخ، التي دعت إليها الولايات المتحدة، قال بيسكوف "إن الرئيس الروسي قرر المشاركة في قمة المناخ، التي تنظمها الولايات المتحدة، نظرا لأنه يعتبر هذا الموضوع ذو أولوية بالنسبة لروسيا".

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