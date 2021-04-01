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الكرملين: روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها "وفقا لتقديرها الخاص"

03:12 م الخميس 01 أبريل 2021
الكرملين: روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها "وفقا لتقديرها الخاص"

دميتري بيسكوف

موسكو- أ ش أ:

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، الخميس، إن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديرها الخاص، مؤكدا أن ذلك ليس تهديدا لأحد ولا ينبغي أن يقلق أحدا.

وأضاف بيسكوف - في معرض جوابه عن سؤال حول وجود قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا - "إن روسيا الاتحادية تنقل القوات العسكرية داخل أراضيها، وهذا لا ينبغي أن يزعج أحدا، ولا يشكل أي تهديد لأحد"، وذلك وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وأوضح أن "روسيا تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن حدودها"، لافتا إلى "أن هناك نشاطا متزايدا على طول حدود روسيا لقوات دول الناتو، وتحالفات ودول أخرى، وكل هذا يدفعنا لأن نكون في حالة تأهب".

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دميتري بيسكوف الكرملين روسيا موسكو

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