تقل أكثر من 300 راكب.. انزلاق طائرة عن مدرج مطار ماجادان الروسية

وكالات

انزلقت طائرة تنفذ رحلة من ماجادان إلى موسكو، على متنها 335 راكبا عن المدرج أثناء الإقلاع بسبب عطل فني دون أن يصاب أحد بأذى، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد مكتب المدعي العام للنقل في الشرق الأقصى الروسي، انحراف طائرة متجهة من ماجادان إلى موسكو أثناء محاولته الإقلاع بسبب عطل فني وعلى متنها 335 راكبا.

وقال مكتب المدعي العام في بيان، إنه تم إغلاق مطار ماجادان بسبب حادث الطائرة.

وشدد مكتب المدعي العام على أنه لايوجد أي إصابات بين ركاب الطائرة التي انحرفت عن مسارها أثناء محاولة الإقلاع.





