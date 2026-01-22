تيدروس: انسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية خسارة للجميع

جنيف- (د ب أ)

يصادف اليوم الخميس مرور عام على إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بانسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية بعد ساعات فقط من توليه منصبه.

وبحسب اتفاق بين الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، من المقرر أن يدخل الانسحاب حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس، بعدما استوفت الولايات المتحدة فترة الإخطار الإلزامية ومدتها عام واحد.

ومن الناحية النظرية، لم يتم استيفاء أحد شروط الانسحاب المنصوص عليها في الاتفاق، إذ لم تسدد الولايات المتحدة مساهماتها المالية بالكامل كما هو متفق عليه. غير أن منظمة الصحة العالمية لا تملك أي وسيلة لإجبار الولايات المتحدة على دفع الأموال أو لرفض الانسحاب.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في جنيف "آمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر في قرارها وأن تعود للانضمام إلى منظمة الصحة العالمية"، مضيفا أن الجميع خاسرون من هذه الخطوة.

وأوضح تيدروس أن "الانسحاب خسارة للولايات المتحدة، وخسارة لبقية العالم أيضا"، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالمال، بل بالتعاون والتضامن.

ومن بين أمور أخرى، تمتلك منظمة الصحة العالمية أنظمة إنذار مبكر لتفشي الأمراض التي قد تكون خطيرة، كما أنها تقوم بتنسيق تركيبة لقاحات الإنفلونزا للموسم القادم، بعد تحليل مسببات الأمراض المنتشرة حول العالم.

ولم تعد الولايات المتحدة تشارك في أي من هذين النشاطين، ويتعين على بقية العالم الآن الاستغناء عن خبرات أمريكية مهمة.

ويعود غضب ترامب من منظمة الصحة العالمية إلى فترة جائحة فيروس كورونا. فقد حاول إخراج الولايات المتحدة من المنظمة خلال ولايته الأولى، لكن خليفته، جو بايدن، تولى الرئاسة قبل انقضاء مهلة العام الواحد، وقام بإلغاء قرار ترامب.

ويتهم ترامب منظمة الصحة العالمية بإساءة استخدام الأموال وسوء إدارة جائحة كورونا.