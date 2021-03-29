فاوتشي: إعادة الفتح "المبكر"تسببت في ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19
نيويورك - (د ب أ):
قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني فاوتشي يوم الأحد إن إجراءات إعادة الفتح "المبكر" في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إلى جانب السلالات الجديدة من كوفيد-19، هي المسؤولة عن الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وذكر فاوتشي في برنامج "فيس ذا نيشن" على شبكة (سي بي إس)، أن الزيادة كانت متوقعة وحدثت من قبل.
وقال فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية إن عدد الاصابات الجديدة بكوفيدـ19 يوميا انخفض إلى حوالي 50 ألف حالة يوميا بعد زيادة كبيرة في فترة الإجازات، لكن العدد ارتفع مؤخرا إلى 60 ألفا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
200050
عدد المصابين
-
153175
عدد المتعافين
-
11882
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
127738868
عدد المصابين
-
102893250
عدد المتعافين
-
2795332
عدد الوفيات
إعلان