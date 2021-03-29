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فاوتشي: إعادة الفتح "المبكر"تسببت في ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19

12:56 ص الإثنين 29 مارس 2021
فاوتشي: إعادة الفتح "المبكر"تسببت في ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19

أنتوني فاوتشي

نيويورك - (د ب أ):
قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني فاوتشي يوم الأحد إن إجراءات إعادة الفتح "المبكر" في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إلى جانب السلالات الجديدة من كوفيد-19، هي المسؤولة عن الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر فاوتشي في برنامج "فيس ذا نيشن" على شبكة (سي بي إس)، أن الزيادة كانت متوقعة وحدثت من قبل.

وقال فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية إن عدد الاصابات الجديدة بكوفيدـ19 يوميا انخفض إلى حوالي 50 ألف حالة يوميا بعد زيادة كبيرة في فترة الإجازات، لكن العدد ارتفع مؤخرا إلى 60 ألفا.

أنتوني فاوتشي الولايات المتحدة إعادة الفتح المبكر كوفيد-19
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