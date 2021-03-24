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أفريقيا تسجل 4 ملايين و150 ألف إصابة و110 آلاف وفاة بكورونا

08:09 م الأربعاء 24 مارس 2021
أفريقيا تسجل 4 ملايين و150 ألف إصابة و110 آلاف وفاة بكورونا

فيروس كورونا

إثيوبيا - (أ ش أ)

ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و150 ألف إصابة مؤكدة و110 آلاف و500 وفاة، بسبب فيروس "كورونا" المستجد، وتعافي 3 ملايين و700 ألف حالة.

وأوصت "المراكز الأفريقية" في بيان اليوم، الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الأفريقية" تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا الاتحاد الأفريقي وفيات كورونا الأمراض المعدية الكوارث الطبيعية

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