أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

الجيش اليمني يصد هجومًا لمليشيا الحوثي على مواقع بالبيضاء جنوب غربي البلاد

03:47 م الأحد 21 مارس 2021
الجيش اليمني يصد هجومًا لمليشيا الحوثي على مواقع بالبيضاء جنوب غربي البلاد

الجيش اليمني

عدن- (أ ش أ):

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني محاولة تسلل، نفذتها مليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في "وادي فضحة"، بمديرية "الملاجم" بمحافظة البيضاء جنوب غربي البلاد.

وقال قائد اللواء 19 مشاة، العميد الركن علي الكليبي - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية - إن "أبطال الجيش والمقاومة كبدوا مليشيا الحوثي خسائر بشرية، خلال محاولتها الفاشلة، وأن الأبطال بالمرصاد لأي عناصر تحاول التسلل أو التقدم لتحقيق نصر معنوي لأنصارها".

وأكد أن مليشيا الحوثي الإرهابية تتلقى الضربات الموجعة في جبهات "نعمان" و"الملاجم" بمحافظة البيضاء، وبمختلف جبهات القتال.

هذا المحتوى من

الجيش اليمني مليشيا الحوثي اليمن

الخبر التالى:

إنقاذ آخر رهينة إندونيسي كان محتجزا لدى مسلحين فلبينيين
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 194771

    عدد المصابين

  • 149489

    عدد المتعافين

  • 11557

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بأعراض جديدة.. لماذا ترتفع إصابات كورونا في الصعيد حالياً؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا