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الحريري يتوجه إلى مصر للقاء السيسي

09:53 ص الأربعاء 03 فبراير 2021
الحريري يتوجه إلى مصر للقاء السيسي

سعد الحريري

(وكالات):

توجه رئيس الحكومة المكلف في لبنان، سعد الحريري، اليوم الأربعاء، إلى مصر، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

ومن المقرر أن يلتقي الحريري بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لإجراء محادثات بشأن مستجدات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، بحسب ما ذكرته الوكالة اللبنانية.

سعد الحريري السيسي لبنان

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