تسرب مياه ملوثة وانهيار طرق.. صور ترصد آثار دمار "زلزال اليابان"

كتبت- رنا أسامة:

إصابات بشرية وأضرار مادية جسيمة خلّفها الزلزال العنيف الذي ضرب شمال شرقي اليابان قُبالة فوكوشيما مساء أمس السبت، بقوة بلغت 7.3 درجة على مقياس ريختر، وسط مخاوف من حدوث هزات ارتدادية.

وقدّرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في البداية قوة الزلزال بـ7.1 درجات، قبل أن تعدّلها بعد بضع ساعات. ووفقًا للوكالة، يُعد هذا الزلزال "هزة ارتدادية لزلزال 11 مارس 2011".

ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات حتى صباح الأحد، لكن أكثر من 100 شخص أصيبوا، وفقا لإذاعة "إن إتش كيه" الحكومية.

ونشر موقع "كيودو" الياباني صورًا تجسد حجم المأساة التي مر بها سكان المناطق المتضررة من الزلزال القوي الذي تسبب في إغلاق الطرق، وتعليق خدمات القطارات، وتصدع الجدران، وتحطم النوافذ.

كما ترك ما يقرب من مليون أسرة من دون كهرباء في جميع أنحاء منطقة فوكوشيما، بعيد الساعة 23:00 مساء السبت بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت جرينتش)، قبل أن يعود التيار الكهربائي بنسبة 100 بالمائة تقريبًا صباح الأحد، بحسب وكالة "فرانس برس".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع مصورة يظهر بعضها لحظات مرعبة عايشها السكان على ما يبدو في هذا الفيديو الذي نشره موقع "جلوبال نيوز نيتورك".

BREAKING: Large magnitude 7.2 earthquake strikes off the coast of Japan. Shaking felt across a large area including in Tokyo. #Japan #earthquake

pic.twitter.com/Kl6TK2FSJ3