الإمارات تمنع غير المُطعّمين من دخول الجهات الحكومية

وكالات:

أدخلت السلطات الإماراتية بعض التعديلات في الإجراءات الخاصة بالتصدي لجائحة كورونا على مستوى الحكومة الاتحادية.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات وجهت، تعميما إلى كل الوزارات والجهات الاتحادية، بشأن تعديلات في إجراءات مكافحة كورونا.

وتأتي تلك التعديلات في ضوء التنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة، وتماشيا مع توجهات حكومة دولة الإمارات بشأن اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر، لدخول جميع الجهات الاتحادية للموظفين والمراجعين، في كل إمارات الدولة، بحيث يقتصر الدخول على المطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم، اعتبارًا من 3 يناير 2022.

وطالبت الهيئة الجميع بضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الواردة في تعميمها، والذي يسمح فقط بدخول الجهات الاتحادية للأشخاص الحاصلين على جرعتين من أي لقاح ضد الفيروس معتمد في الدولة، والجرعات الداعمة والمعززة له، والذين تظهر صفتهم في تطبيق "الحصن" باللون الأخضر، كما يلتزم جميع الحاصلين على جرعتي اللقاح والجرعة الداعمة بإجراء فحص مخبري "PCR" كل 14 يوما، وذلك لضمان استمرارية ظهور صفتهم في تطبيق "الحصن" باللون الأخضر.

أما بالنسبة لما يتعلق بالمراجعين من الأطفال دون سن 16 عاما، وتظهر صفتهم في التطبيق، فيسمح لهم بدخول الجهات الاتحادية دون أن يطلب منهم إجراء أية فحوصات مخبرية.