الصور الأولى لخسائر "محاولة الاغتيال الفاشلة" لرئيس الوزراء العراقي

كتب- مصراوي:

كشفت الصور الأولى لمنزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن حجم الخسائر التي خلفتها محاولة اغتياله الفاشلة بمُسيّرة مفخخة في المنطقة الخضراء ببغداد.

وأعلنت القوات المسلحة العراقية، صباح الأحد، بدء التحقيقات لمعرفة مكان انطلاق الطائرة المسيرة المفخخة التي استهدفت منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأضاف اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية باشرت بجمع الأدلة حول استهداف منزل رئيس الوزراء.

وأشارت قيادة العمليات المشتركة العراقية، إلى أن "القوات الأمنية قادرة على درء المخاطر وسنلاحق كل من يحاول المساس بأمن بلادنا".

ورفعت مليشيات إيران بالعراق من وتيرة إرهابها، ولم تكتف بزج المئات في أتون معاركها الخاسرة، بل حاولت أن تطال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ورغم عدم تبني المليشيات الإيرانية لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها الكاظمي إثر استهداف منزله، إلا أن المقدمات تدل على النتائج.

وقبل ساعات معدودة من تلك المحاولة الفاشلة، أطلق العديد من قادة المليشيات الإيرانية والموالية لطهران بالعراق، العديد من التهديدات بحق الكاظمي والحكومة العراقية، زاعمين تزويرهم الانتخابات.

وبعد محاولة الاغتيال الفاشلة، غرّد العراقي عبر تويتر: "كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه".

وأضاف الكاظمي: "أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق"، على حد تعبيره.

كان الكاظمي عائدًا من جولة تفقدية أجراها لقوات أمنية كانت تقف في مواجهة عدد من المحتجين عند البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء عندما هاجمته الطائرة المُسيّرة، وفق ما ذكره مصدر مقرب من الزعيم العراقي، الأحد.

وبينما كان يهم رئيس وزراء العراق بالدخول إلى منزله من هذه الجولة استهدفت طائرة مسيرة الموقع ما أسفر عن إصابة عدد من عناصر حرسه الشخصي بالإضافة إلى وقوع بعض الأضرار المادية الطفيفة.

وبعد وقوع الهجوم، طوّقت قوة من القوات الخاصة العراقية مقر سكن الكاظمي.