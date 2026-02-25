أعرب رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر عن قلقه بعد وقوع "حادث أمني خطير" في مسجد بمانشستر.

وقالت سكاي نيوز بريطانيا، إنه تم اعتقال رجل بعد أن زُعم دخوله المسجد أثناء صلاة رمضان حاملاً عدة أسلحة، من بينها فأس.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به، رجل أبيض في الأربعينيات من عمره، كان برفقة رجل آخر أسود دخل معه مسجد مانشستر المركزي في منطقة فيكتوريا بارك جنوب مانشستر حوالي الساعة 8:40 مساءً يوم الثلاثاء.

وتم توقيف المشتبه به الأول على الفور للاشتباه في حمله سلاحًا هجوميًا وحيازته لمخدرات من الفئة B، ولا يزال رهن الاحتجاز للتحقيق. وأكدت شرطة مانشستر الكبرى أن الحادث لا يُعامل على أنه إرهابي.

حادث أمني خطير

وفي بيان، قالت إدارة المسجد إن "حادث أمني خطير" وقع أثناء الصلاة. وأوضح البيان أن الرجل الأبيض دخل المسجد مرتديًا سترة عالية الوضوح وحاملاً حقيبة كبيرة، وكان برفقته رجل أسود، وكلاهما دخلا المسجد في الوقت نفسه.

وأضاف البيان: "لاحظ متطوعو المسجد الحقيبة المشبوهة التي تحتوي على فأس، والتي وضعها المعتدي في القاعة الرئيسية. تم مرافقة الرجل الأبيض إلى غرفة منفصلة، وتبين أنه كان يحمل عدة أسلحة، بما في ذلك مطرقة وسكين، وتم اعتقاله في النهاية من قبل الشرطة. أما الرجل الأسود، فقد غادر المسجد قبل وصول الشرطة، بعد أن تبين أن الموقف قد تم السيطرة عليه، ولم يتم توقيفه بعد".

وأشار البيان إلى أن جميع المعلومات ذات الصلة وأشرطة المراقبة تم تسليمها إلى الشرطة لمواصلة التحقيق.

وتابع البيان: "شهد المجتمع المسلم في المملكة المتحدة زيادة ملحوظة في التهديدات والعدائية خلال السنوات الأخيرة. هذه الحوادث ذات طابع إسلاموفوبي تشكل مصدر قلق بالغ، وهناك حاجة ماسة لمزيد من الموارد لمعالجة هذا الخطر المتزايد والواقعي".

وأشار البيان: "سنواصل التعاون الكامل مع الشرطة، ونحث جميع مرتادي المساجد على توخي الحذر.

يُنصح المصلون بالسفر في مجموعات إن أمكن، والتأكد من عدم ترك الأطفال دون مراقبة.

لعبت التحركات السريعة والمسؤولة لمتطوعينا دورًا حاسمًا في احتواء الوضع، ولولا تدخلهم لكانت العواقب أكثر خطورة".

إثارة القلق

وعلّق رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر على الحادث عبر منصة X قائلاً: "أشعر بالقلق لسماع وقوع الحادث في مسجد مانشستر المركزي ليلة أمس. أعلم أن هذا سيثير القلق لدى المجتمعات المسلمة، خاصة خلال شهر رمضان، وهو وقت للسلام والتأمل".

وتابع رئيس وزراء بريطانيا: "شكري لمتطوعي المسجد وخدمات الطوارئ على استجابتهم السريعة.

قدمنا حتى الآن تمويلًا يصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني لتعزيز الأمن في المساجد والمدارس والمراكز المجتمعية المسلمة، وسنواصل العمل لضمان أن تعيش المجتمعات بدون خوف".