إعلان

حادث أمني خطير داخل مسجد في مانشستر أثناء الصلاة ورئيس وزراء بريطانيا يعلق

كتب : مصراوي

04:10 م 25/02/2026

كير ستارمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر عن قلقه بعد وقوع "حادث أمني خطير" في مسجد بمانشستر.

وقالت سكاي نيوز بريطانيا، إنه تم اعتقال رجل بعد أن زُعم دخوله المسجد أثناء صلاة رمضان حاملاً عدة أسلحة، من بينها فأس.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به، رجل أبيض في الأربعينيات من عمره، كان برفقة رجل آخر أسود دخل معه مسجد مانشستر المركزي في منطقة فيكتوريا بارك جنوب مانشستر حوالي الساعة 8:40 مساءً يوم الثلاثاء.

وتم توقيف المشتبه به الأول على الفور للاشتباه في حمله سلاحًا هجوميًا وحيازته لمخدرات من الفئة B، ولا يزال رهن الاحتجاز للتحقيق. وأكدت شرطة مانشستر الكبرى أن الحادث لا يُعامل على أنه إرهابي.

حادث أمني خطير

وفي بيان، قالت إدارة المسجد إن "حادث أمني خطير" وقع أثناء الصلاة. وأوضح البيان أن الرجل الأبيض دخل المسجد مرتديًا سترة عالية الوضوح وحاملاً حقيبة كبيرة، وكان برفقته رجل أسود، وكلاهما دخلا المسجد في الوقت نفسه.

وأضاف البيان: "لاحظ متطوعو المسجد الحقيبة المشبوهة التي تحتوي على فأس، والتي وضعها المعتدي في القاعة الرئيسية. تم مرافقة الرجل الأبيض إلى غرفة منفصلة، وتبين أنه كان يحمل عدة أسلحة، بما في ذلك مطرقة وسكين، وتم اعتقاله في النهاية من قبل الشرطة. أما الرجل الأسود، فقد غادر المسجد قبل وصول الشرطة، بعد أن تبين أن الموقف قد تم السيطرة عليه، ولم يتم توقيفه بعد".

وأشار البيان إلى أن جميع المعلومات ذات الصلة وأشرطة المراقبة تم تسليمها إلى الشرطة لمواصلة التحقيق.

وتابع البيان: "شهد المجتمع المسلم في المملكة المتحدة زيادة ملحوظة في التهديدات والعدائية خلال السنوات الأخيرة. هذه الحوادث ذات طابع إسلاموفوبي تشكل مصدر قلق بالغ، وهناك حاجة ماسة لمزيد من الموارد لمعالجة هذا الخطر المتزايد والواقعي".

وأشار البيان: "سنواصل التعاون الكامل مع الشرطة، ونحث جميع مرتادي المساجد على توخي الحذر.

يُنصح المصلون بالسفر في مجموعات إن أمكن، والتأكد من عدم ترك الأطفال دون مراقبة.

لعبت التحركات السريعة والمسؤولة لمتطوعينا دورًا حاسمًا في احتواء الوضع، ولولا تدخلهم لكانت العواقب أكثر خطورة".

إثارة القلق

وعلّق رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر على الحادث عبر منصة X قائلاً: "أشعر بالقلق لسماع وقوع الحادث في مسجد مانشستر المركزي ليلة أمس. أعلم أن هذا سيثير القلق لدى المجتمعات المسلمة، خاصة خلال شهر رمضان، وهو وقت للسلام والتأمل".

وتابع رئيس وزراء بريطانيا: "شكري لمتطوعي المسجد وخدمات الطوارئ على استجابتهم السريعة.

قدمنا حتى الآن تمويلًا يصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني لتعزيز الأمن في المساجد والمدارس والمراكز المجتمعية المسلمة، وسنواصل العمل لضمان أن تعيش المجتمعات بدون خوف".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كير ستارمر حادث أمني مسجد بمانشستر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار عاجل من القضاء بشأن محاكمة رجل أعمال متهم بالتعدي على فرد أمن بالتجمع
حوادث وقضايا

قرار عاجل من القضاء بشأن محاكمة رجل أعمال متهم بالتعدي على فرد أمن بالتجمع
الجنايات تبرأ الفنان شادي ألفونس في اتهامه بحيازة مواد مخدرة
حوادث وقضايا

الجنايات تبرأ الفنان شادي ألفونس في اتهامه بحيازة مواد مخدرة
بالتفاصيل.. الحكومة توافق على 12 قرارًا جديدًا في اجتماعها الأسبوعي
أخبار مصر

بالتفاصيل.. الحكومة توافق على 12 قرارًا جديدًا في اجتماعها الأسبوعي
المشهد أصبح حقيقة.. وفاة والد مي عمر بعد يوم من رحيل أبيها في "الست موناليزا"
دراما و تليفزيون

المشهد أصبح حقيقة.. وفاة والد مي عمر بعد يوم من رحيل أبيها في "الست موناليزا"
محامي فرد الأمن يطالب بتعويض 5 ملايين لكل ضحية وتغطية تلفيات الشركة 
حوادث وقضايا

محامي فرد الأمن يطالب بتعويض 5 ملايين لكل ضحية وتغطية تلفيات الشركة 

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الإعلامي الكبير فهمي عمر شيخ الإذاعيين عن عمر يناهز 98 عامًا
بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة