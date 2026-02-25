بالصور.. محافظة البحيرة تحتفل بمرور 1086 عامًا على تأسيس الأزهر

أجرى محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية مفاجئة شملت 6 مدارس بقرية بني زيد الأكراد التابعة لإدارة الفتح التعليمية، وذلك لمتابعة خطوات تطبيق لائحة الانضباط المدرسي وتنفيذ البرامج العلاجية الموجهة للطلاب الضعاف، في إطار مبادرة "30 يوم لتنمية مهارات القراءة والكتابة" لطلاب الصفين الرابع والسادس الابتدائي.

وجاءت الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بشأن تكثيف المتابعات الميدانية للمدارس. ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة أحمد عبده مدير إدارة الفتح التعليمية ومسؤولو التعليم الابتدائي والمتابعة الميدانية.

- تفقد مجمع مدارس بني زيد الأكراد

بدأ وكيل الوزارة جولته بزيارة مجمع مدارس بني زيد الأكراد، والذي يضم: مدرسة بني زيد الأكراد الإعدادية الجديدة (10 فصول)، ومدرسة مجمعة بني زيد الأكراد الابتدائية المشتركة (23 فصلًا)، ومدرسة بني زيد الابتدائية الحديثة (13 فصلًا)، ومدرسة بني زيد الابتدائية الجديدة (17 فصلًا)، ومدرسة بني زيد الأكراد الإعدادية المشتركة (22 فصلًا)، ومدرسة بني زيد الأكراد الابتدائية المشتركة (25 فصلًا).

- متابعة انتظام الدراسة وتطبيق الانضباط المدرسي

وتابع وكيل الوزارة انتظام العملية التعليمية بمختلف المراحل، حيث تفقد عددًا من الفصول، وحضر بعض الحصص الدراسية، واستمع إلى شرح المعلمين، واطلع على مستوى الطلاب.

وشدد على ضرورة الالتزام بسجلات الدرجات والتقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية، إلى جانب رصد السلوك والمواظبة أولًا بأول، ومتابعة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

كما تفقد أعمال التشجير وزراعة الأشجار المثمرة داخل المدارس، مؤكدًا أهمية الالتزام بتنفيذ البرامج العلاجية للطلاب الضعاف بكل مادة دراسية، وخاصة في إطار مبادرة "30 يوم" لتنمية مهارات القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم للصفين الرابع والسادس الابتدائي.

- قياس مهارات الطلاب ومتابعة البرامج العلاجية

وخلال الجولة، أجرى وكيل الوزارة عددًا من الاختبارات للطلاب بهدف قياس مهارات القراءة والكتابة ومستوى التحصيل الدراسي، كما تابع الأنشطة المصاحبة للبرامج العلاجية والخطط التعليمية المنفذة داخل المدارس.

ووجه بضرورة متابعة الغياب اليومي والالتزام الكامل بلائحة الانضباط المدرسي، إلى جانب تفعيل الأنشطة المدرسية والمسابقات الثقافية والعلمية والرياضية لخلق بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، مع تنفيذ ندوات توعوية في إطار دعم المشاركة المجتمعية.