وفاة 8 من قوات الجيش العراقي في حادث مروري غربي بغداد

د ب أ

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الأربعاء، وفاة ثمانية من قوات الجيش العراقي وإصابة آخرين جراء حادث سير مؤسف وقع في محافظة الأنبار"120 غربي بغداد".

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن ثمانية من قوات قيادة عمليات الجزيرة من سرية مغاوير لواء (27) الفرقة السابعة ارتقوا إلى جوار ربهم إثر حادث سير مؤسف وقع في محافظة إضافةً إلى وفاة عدد آخر من المواطنين المدنيين.

وأكدت الوزارة أنها ستقوم بمتابعة ملابسات الحادث من قبل الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.